Ілюстративне фото: everypixel

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У селі Рай-Олександрівка Краматорського району більше не подається природний газ — через бойові дії роботу газової станції зупинили з міркувань безпеки.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

Село Рай-Олександрівка Миколаївської міської громади, розташоване поблизу зони бойових дій, нині без газопостачання.

Подачу газу від місцевої газорозподільної станції припинили 11 грудня. Це зробили після оцінки безпекової ситуації, яка не дозволяє проводити роботи на об’єкті без ризику для персоналу.

Унаслідок цього без газу залишилися 54 абоненти приватного сектору. Ще 94 домогосподарства були відключені раніше. Загалом у селі 148 приватних будинків, які наразі не мають доступу до природного газу.

“Ми вимушені тимчасово припинити подачу газу, щоб не наражати людей на додаткові ризики. Поновлення газопостачання стане можливим лише після стабілізації безпекової обстановки та віднолення подачі газопостачання від ГРС”, — повідомив голова правління АТ “Донецькоблгаз” Вадим Батій.

Раніше ми розповідали, що зранку 12 грудня 2025 року у селищах Шабельківка й Степове Краматорської громади частково зникло світло. Раптове вимкнення електроенергії сталося внаслідок аварійного знеструмлення. Невдовзі електрику повернули.