Близько сотні будинків Краматорської громади залишилися без світла: у чому причина

Марія Санатарчук
Зранку 12 грудня 2025 року у селищах Шабельківка й Степове Краматорської громади частково зникло світло. Раптове вимкнення електроенергії сталося внаслідок аварійного знеструмлення. 

 

Про знеструмлення повідомили в контакт-центрі міста Краматорська.

Аварійні вимкнення світла спостерігаються за адресами:

  • вул. Юрія Яновського, 2; 
  • вул. Григорія Данилевського, 1-5, 2-6;
  • вул. Гребенюка, 1-7;
  • вул. Мальцева, 1-25;
  • вул. Тичини, 8-20;
  • вул. 40 років Перемоги;
  • вул. Левка Симиренка, 1; 
  • вул. Гребенюка, 1-5, 4-12; 
  • вул. Мальцева, 1-25; 
  • вул. 40 років Перемоги, 1-11, 2-16;
  • вул. Тичини, 1-20; 
  • вул. Трактористів, 3-23; 
  • вул. Ковпака, 2-20; 
  • вул. Селянська, 1-27, 2-30.

Коли електропостачання за ними відновлять, наразі невідомо.

Нагадаємо, вранці 12 грудня 2025 року частина будинків у Краматорську тимчасово залишилася без опалення. Тепло вимкнули через ремонт трубопроводу теплотраси.

