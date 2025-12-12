Підтримайте Вільне Радіо
Зранку 12 грудня 2025 року у селищах Шабельківка й Степове Краматорської громади частково зникло світло. Раптове вимкнення електроенергії сталося внаслідок аварійного знеструмлення.
Про знеструмлення повідомили в контакт-центрі міста Краматорська.
Аварійні вимкнення світла спостерігаються за адресами:
Коли електропостачання за ними відновлять, наразі невідомо.
Нагадаємо, вранці 12 грудня 2025 року частина будинків у Краматорську тимчасово залишилася без опалення. Тепло вимкнули через ремонт трубопроводу теплотраси.