Українська енергосистема. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зранку 12 грудня 2025 року у селищах Шабельківка й Степове Краматорської громади частково зникло світло. Раптове вимкнення електроенергії сталося внаслідок аварійного знеструмлення.

Про знеструмлення повідомили в контакт-центрі міста Краматорська.

Аварійні вимкнення світла спостерігаються за адресами:

вул. Юрія Яновського, 2;

вул. Григорія Данилевського, 1-5, 2-6;

вул. Гребенюка, 1-7;

вул. Мальцева, 1-25;

вул. Тичини, 8-20;

вул. 40 років Перемоги;

вул. Левка Симиренка, 1;

вул. Гребенюка, 1-5, 4-12;

вул. Мальцева, 1-25;

вул. 40 років Перемоги, 1-11, 2-16;

вул. Тичини, 1-20;

вул. Трактористів, 3-23;

вул. Ковпака, 2-20;

вул. Селянська, 1-27, 2-30.

Коли електропостачання за ними відновлять, наразі невідомо.

Нагадаємо, вранці 12 грудня 2025 року частина будинків у Краматорську тимчасово залишилася без опалення. Тепло вимкнули через ремонт трубопроводу теплотраси.