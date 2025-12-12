Опалення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зранку 12 грудня 2025 року деяким жителям Краматорська вимкнули опалення. Причиною цього став ремонт трубопроводу теплотраси. Повернути тепло в домівки обіцяють цього ж вечора.

Про це повідомили в контакт-центрі міста Краматорська.

О 08:30 опалення в місті вимкнули в будинках №1 і 5 на вулиці Ярослава Мудрого, а також №4 і 8 на вулиці Об’їзній. Уже о 17:00 опалення за цими адресами обіцяють повернути.

Раніше ми писали, що з Краматорської тепломережі мають стягнути понад 54 мільйони гривень боргу за газ. Підприємство не могло розплатитися з постачальником понад два роки.