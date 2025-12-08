Газопостачання. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Комунальне виробниче підприємство “Краматорська тепломережа” понад два роки не могло розплатитися з постачальником за газ. Та погасити борг усе ж доведеться, бо тепер цього вже вимагає суд.

Про відповідне рішення журналісти Вільного Радіо дізналися з документів Господарського суду Донецькій області.

З листопада 2022 року по березень 2023 року згідно з договором Краматорська тепломережа отримувала газ від компанії “Нафтогаз трейдинг”. Його підприємство використовувало для подачі гарячої води й опалення споживачам. Та із загального рахунку на близько 54,2 мільйона гривень тепломережа сплатила лише тисячу, і ту з затримкою.

Коли постачальник звернувся до суду з доказами у вигляді підписаних актів приймання-передачі газу, в підприємстві не заперечували, що дійсно його отримували. Та позов компанії там просили не задовольняти, бо заборгованість виникла, зокрема, через втрату об’єктів інфраструктури й заборону стягувати борги зі споживачів. Крім того, тепломережа і так уже списує 65% з власних рахунків на користь “Нафтогаз Трейдинг”.

Однак суд заявив, що природні ризики підприємницької діяльності не повинні заважати виконувати обов’язки за договором. Тож тепер Краматорська тепломережа має виплатити постачальнику весь борг і додатково покрити судовий збір на суму 650,5 тисяч гривень.

Оскаржити рішення підприємство може до 23 грудня 2025 року.

Нагадаємо, раніше цього року суд вже зобов’язував Краматорську тепломережу сплатити понад 25,8 мільйона гривень боргу за газ. Тоді журналістам Вільного Радіо повідомляли, що підприємство готує угоду з “Нафтогаз Трейдинг” про реструктуризацію боргу.