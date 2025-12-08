Лисівка на мапі DeepState

Сили оборони України “кілька тижнів тому” залишили частину позицій під Покровськом та Мирноградом, аби не потрапити до оточення та вирівняти фронт. Бійцям довелося відійти з району сіл Сухий Яр та Лисівка та закріпитися північніше, повідомляють медіа, посилаючись на анонімних співрозмовників серед військових.

Цю інформацію поширило видання “Українська правда”.

“Ми зробили маневр у районі Лисівки та Сухого Яру, підрозділи, які там були, зайняли позиції північніше. Це було зроблено, щоб не допустити потенційного оточення та вирівняти лінію фронту”, — пише “Українська правда”, посилаючись на пряму мову першого анонімного співрозмовника.

“Туди вже просто неможливо було заходити. Противник усе контролював як FPV-дронами, так і своїми малими піхотними групами. Дорога до позицій – 20 км. Плюс росіяни заходили не тільки з флангів, а і з тилу”, — так ситуацію, як пишуть в УП, описав інший співрозмовник журналістів.

Медіа також зазначило, що, за його даними, оборону на цій ділянці Покровського напрямку тримали 25-та бригада ДШВ та 68-ма окрема єгерська. Журналісти стверджують, що ці бригади є одними з найсильніших на напрямку. Їх туди завели понад рік тому, вони утримували як свої позиції, так і допомагали тримати оборону між позиціями суміжних підрозділів.

Відхід українських сил з-під Сухого Яру та Лисівки був “болючим”, зазначив один зі співрозмовників журналістів. На той момент частина Покровська була під контролем росіян, тому проходити місто доводилося подекуди зі стрілецькими боями.

