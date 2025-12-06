У ЗСУ затвердили новий механізм розподілу мобілізованих між бригадами: що відомо

У ЗСУ затвердили новий механізм розподілу мобілізованих між бригадами. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

5 грудня в командуванні ЗСУ ухвалили новий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами ще до початку базової підготовки. Відтепер кожна бригада, яка виконує бойові завдання на фронті, має щомісяця отримувати затверджену кількість мобілізованих. Розповідаємо, що відомо про зміни у розподілі в армії.

Про зміни в розподілі військових розповів заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса.

“Ручних рішень має стати менше, а запрацювати має чітка система, яка дає командирам можливість планувати відновлення та навчання особового складу”, — стверджує Павло Паліса.

За його словами, підготовка мобілізованих проходитиме в умовах, максимально наближених до умов, у яких тримає оборону бригада, куди потрапить новобранець.

“Сьогодні 37 бойових бригад мають право самостійно проводити базову військову підготовку — і ми будемо розширювати ці спроможності”, — додає Павло Паліса.

Бригади, які наразі не мають власних навчальних центрів, будуть готувати новобранців у центрах армійських корпусів із супроводом інструкторів із бригад.

“Для бригад — це прогнозованість, можливість формувати свої навчальні цикли, злагоджувати підрозділи, працювати з людьми системніше. Це крок, який давно назрів і який напряму впливає на стійкість лінії бойового зіткнення”, — підсумовує заступник керівника Офісу Президента України.

Нагадаємо, після сповільнення наступу російської армії у вересні та жовтні вони знову активніше тиснули на українських бійців та захопили майже вдвічі більшу територію, ніж у попередні місяці. Найбільше уваги прикуто до Покровська, але загарбники активізувалися й на інших напрямках в області. Журналісти Вільного Радіо розповідали, як минув листопад 2025 року на фронті для Донеччини.