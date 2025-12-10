Відбиття російської атаки у Покровську 10 грудня. Фото: 7 корпус ДШВ

Станом на 16:19 у Покровську триває російський механізований штурм, який почався ще зранку 10 грудня. Загарбники залучили до нього бронетехніку, автомобілі та мотоцикли, аби прорватися до північної частини міста.

Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.

Першу “коробку” з колони вдалося знищити бійцям 68 бригади. У відбитті атаки бере участь низка українських підрозділів, зокрема артилерійські.

“Окупанти почали активні дії з самого ранку, намагаючись використати несприятливі погодні умови. Для штурму росіяни залучили броньовану, автомобільну та мототехніку. Колони намагалися прорватися з південного напрямку у північну частину міста”, — пишуть у 7 корпусі ДШВ.

Там зазначили, що, попередньо, у штурмі залучені підрозділи російської 76-ї десантно-штурмової з Пскова (підрозділ брав участь у вторгненні на Донбас ще у 2014 році, а на початку 2022-го — був, зокрема, в Бучі Київської області, — ред).

У 7 корпусі ДШВ зазначили, що на Покровському напрямку актуальними залишаються проблеми з логістикою, тому для забезпечення угрупування в Мирнограді Сили оборони проводять операцію з розширення логістичних шляхів.

Нагадаємо, в останньому підконтрольному Україні місті Бахмутського району, Сіверську, станом на 10 грудня тривають бої. Попри заяви пропаганди, росіяни ще не окупували цей населений пункт, проте намагаються проникнути в нього малими групами.