Псковські десантники із 76 дивізії. Ілюстративне фото з російських джерел

Покровський напрямок фронту залишається найскладнішим для Сил оборони України: росіяни перекидають туди додаткові сили та намагаться проникнути до Мирнограда. Серед поповнення військ армії країни-агресорки — 76 десантно-штурмова дивізія з Псковська, яка бере участь у боях на Донеччині ще з 2014 року, а також перебувала у Бучі під час окупації міста на початку вторгнення.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” наприкінці доби 25 листопада повідомив майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук.

“Покровсько-Мирноградська агломерація залишається найважчою точкою на полі бою. Величезний контингент російських військових навколо міста. Ворог, який намагався поникнути на північ Покровська, який ми контролюємо, знищений. Росія надалі концентрується на півдні й там, в принципі, свій ключовий контингент зберігає.

Після того як українські сили оборони провели низку успішних операцій і зачистили велику кількість ворога, росіяни змушені підтягувати резерви. За моєю інформацією, росіяни підтягують резерви у групування військ “Центр”. Від Межової до Добропілля, на цьому відтинку фронту зайшла псковська 76-та десантно-штурмова дивізія, це дивізія, яка відома розстрілами цивільного населення в Бучі”, — сказав майор ЗСУ Андрій Ткачук.

Він зазначив, що цей підрозділ раніше воював на Курщині, після чого був на відновленні. Після цього псковських десантників перекинули на Херсонщину, а тепер — на Донеччину.

“Це дійсно елітні наступальні війська, які водяться, коли вже прям геть горить і палає. Дуже важко в місті. Дуже важка оборона”, — зазначив Андрій Ткачук.

Він також додав, що росіяни поступово проникають до Мирнограда. Українські сили намагаються захистити місто від подальшої інфільтрації.

“Піші групи, (близько 30 росіян) фіксують у місті, вони зачищуються. Десантні бригади проводять роботу зачистки, в тому числі й контролюють Родинське, і Красний Лиман (село Мирноградської громади, — ред.), для того, аби забезпечувати логістичний коридор на північ”, — додав військовий.

Нагадаємо, підрозділи Сил спеціальних операцій завдали серії ударів по локаціях російської армії на Донеччині. Так, бійці атакували склади боєприпасів, позиції снайперів та скупчення штурмових груп загарбників. Влучання були в районі Покровська та на тимчасово окупованих територіях регіону.