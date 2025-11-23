Момент удару ССО по цілях росіян на Донеччині. Фото: кадр з відео

Підрозділи Сил спеціальних операцій завдали серії ударів по локаціях російської армії на Донеччині. Так, бійці атакували склади боєприпасів, позиції снайперів та скупчення штурмових груп загарбників. Влучання були в районі Покровська та на тимчасово окупованих територіях регіону.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій.

Там розповіли, що їхні бійці завдали серії ударів військам країни-агресорки за допомогою FP-2 — дрони середнього ураження. Військові атакували відтинки, які зосереджені в напрямку Покровсько-Мирноградської агломерації. Усього було п’ять цілей.

Так, у самому Покровську знищили, за їхніми словами, важливу російську позицію. Вона надавала значну тактичну перевагу російській армії на полі бою. “Висоту” на промисловому об’єкті використовували снайпери, які брали широку ділянку території під вогневий контроль.

Серед іншого, зазначений об’єкт слугував точкою накопичення особового складу окупантів. Сили спеціальних операцій поцілили туди баражуючим боєприпасом.

Тим часом у Шаховому бійці ССО помітили та знищили місце накопичення штурмових груп російської армії. На момент удару у будівлі був особовий склад 336-ої окремої гвардійської бригади морської піхоти.

“Перед цим підрозділом стоїть завдання замикання кільця навколо Покровська з Півночі. Кілька дронів ССО успішно досягли цілі”, — розповіли військові.

Вони уточнили, що у Сонцівці також змогли уразити пункт тимчасової дислокації та склад боєприпасів екіпажу ударних БпЛА. Вони належали до складу 6-го гвардійського танкового полку 90-ї гвардійської танкової дивізії Росії.

У Докучаєвську бійці Сил спеціальних операцій знищили склад боєприпасів. Загарбники використовували об’єкт як точку зберігання, розподілення та відвантаження бойових засобів угрупування військ, яке веде наступ на Покровськ.

Останню — п’яту ціль — українські захисники знищили у Рибинському. Там окупанти розмістили підрозділ матеріально-технічного забезпечення угрупування військ “Восток”.

“Колишні виробничо-складські приміщення використовувалися як військовий об’єкт. На території підприємства ворогом були облаштовані інженерно-фортифікаційні споруди. Тривалий час фіксувалася активність військового вантажного автомобільного транспорту. Після визначення пріоритетних цілей дрони ССО завдали успішних уражень по кількох об’єктах на території”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, днями штурмовики бригади “Скала” провели зачистку у районі залізничного вокзалу, аби не дати росіянам проникнути у північну частину міста. Окупанти не полишають спроб перейти через залізницю.