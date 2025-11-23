Покровськ на мапі. Фото: DeepState

Сили оборони намагаються стримувати війська країни-агресорки у Покровську. Днями штурмовики бригади “Скала” провели зачистку у районі залізничного вокзалу, аби не дати росіянам проникнути у північну частину міста. Окупанти не полишають спроб перейти через залізницю.

Про це повідомили у 7 корпусі ДШВ.

Там запевнили, що українські війська зберігають позиції в центі Покровська — тривають стрілецькі бої. Військам країни-агресорки не вдається закріпитися.

Тим часом до ліквідації російських військ у середмісті залучають штурмові групи у взаємодії з іншими підрозділами. Так, днями бригада “Скала” зачистила окупантів у районі залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний.

Зі слів оборонців, вони змогли заблокувати спроби окупантів накопичити сили та перейти у північну частину міста. Від початку листопада українські військові знищили у Покровську 388 окупантів, ще 87 — поранені.

Серед іншого, загарбники намагалися перемістити танк на південні околиці Покровська, аби замаскувати його та надалі використовувати у штурмах. Втім, оператори безпілотних систем помітили техніку й знищили її.

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання у районі Покровська загинула військовослужбовиця Марина Воронцова, відома за позивним “Лагерта”. Вона була бойовою медикинею та волонтеркою, працювала з підрозділом “Гострі Картузи”.