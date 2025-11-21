Марина “Лагерта” Воронцова під час служби. Фото: "Гострі Картузи"

Під час виконання бойового завдання у районі Покровська загинула військовослужбовиця Марина Воронцова, відома за позивним “Лагерта”. Вона була бойовою медикинею та волонтеркою, працювала з підрозділом “Гострі Картузи”.

Про це підрозділ “Гострі Картузи” повідомили на своїй офіційній сторінці у Telegram.

Вона була доброволицею та виконувала бойові завдання разом із підрозділом протягом тривалого часу, пишуть “Гострі Картузи”. Приєдналася до групи приблизно рік тому та отримала бойовий шеврон за досягнення на фронті.

“Ще з 2014 року “Лагерта” стала на шлях захисту України. Вона тривалий час була волонтером та допомагала тисячам військовослужбовців технічним забезпеченням”, — згадують у підрозділі.

Там зазначили, що називали Марину своїм талісманом, однак тепер вважають її янголом-охоронцем кожного члена “Гострих Картузів.

“Ми пишаємось тим що мали честь воювати з такою великою та шляхетною людиною. Така втрата є дуже болючою для всіх нас. Вічна шана та повага загиблій героїні Марині “Лагерті” Воронцовій. “Лагерта” навіки на щиті!”, — написали “картузи”.

Згідно з даними видання “Мілітарний”, “Гострі Картузи” боронять Покровський напрямок від жовтня 2024 року. Підрозділ спеціалізується на роботі з безпілотними системами.

Нагадаємо, Сили оборони України утримують рубежі на північній частині охопленого боями Покровська, а також контролюють деякі позиції на південь від залізниці. Останні, стверджують у 7 корпусі ДШВ, є важливими для подальшої деокупації населеного пункту.