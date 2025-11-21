Покровськ. Ілюстративне фото: Getty Images

Сили оборони України утримують рубежі на північній частині охопленого боями Покровська, а також контролюють деякі позиції на південь від залізниці. Останні, стверджують у 7 корпусі ДШВ, є важливими для подальшої деокупації населеного пункту.

Про це повідомили у 7 корпусі ДШВ.

Російські військові мають за мету проникнути північніше залізниці у Покровську, аби збільшити зону окупації міста, однак українські сили блокують ці спроби, стверджують у корпусі.

Там зазначили, що війська країни-агресорки у Покровську “сточуються”, тому їм доводиться перекидати туди резерви. Йдеться про підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії Росії.

“Для протидії подальшому просуванню ворога та проведення зачисток у Покровську нарощуємо власне угруповання, зокрема кількість екіпажів БПЛА. Одним із ключових завдань наших оборонців залишається повне перекриття логістичних шляхів противника до міста, у тому числі із застосуванням тактичної та армійської авіації”, — зазначили у 7 корпусі ДШВ.

Водночас на північних околицях Мирнограда триває зачистка від російської піхоти. Загарбників фіксують і в південній частині міста, українські сили залучають додаткові війська для виявлення та ліквідації окупантів.

Окрім цього, деякі російські групи намагалися просочитися до Гришиного, розташованого на північний захід від Покровська. Українські військові змогли ліквідувати загарбників, зазначили у ДШВ.

Нагадаємо, в охопленій бойовими діями Покровській громаді, згідно з оцінками Донецької обласної військової адміністрації, досі можуть залишатися 1859 цивільних мешканців. З них 1250 — у самому Покровську.