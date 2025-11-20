Покровськ. Ілюстративне фото: Getty Images

У охопленій бойовими діями Покровській громаді, згідно з оцінками Донецької обласної військової адміністрації, досі можуть залишатися 1859 цивільних мешканців. З них 1250 — у самому Покровську.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту ДонОВА Дмитро Петлін.

Точний підрахунок кількості цивільних у Покровській громаді наразі неможливий через бойові дії, кажуть у ДонОВА. Також, за даними обласної влади, у громаді більше немає дітей.

“У Покровській громаді залишаються 1 859 людей, але ця інформація, думаю, не на 100% достовірна, тому що зараз там нікому обліковувати [кількість місцевих]. І 1250 людей – це в самому Покровську. Це така остання інформація, від якої відштовхуємося”, — зазначив начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту ДонОВА Дмитро Петлін.

Він додав, що у Покровській громаді безпекова ситуація не покращилася, тому евакуація можлива лише за участі військових. Наразі вона має поодинокий характер.

Загалом із підконтрольної частини Донецької області за останній тиждень вдалося евакуювати “близько 900” людей, додав посадовець.

Нагадаємо, станом на 20 листопада у чотирьох населених пунктах Донецької області, де оголошена примусова евакуація дітей, залишаються неповнолітні. Місто Дружківка серед них залишається найбільшим, з нього досі не вивезли близько 500 неповнолітніх.