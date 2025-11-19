Як у Слов’янську організована евакуація населення. Ілюстративне фото: Слов’янська МВА

Протягом останнього тижня із зони примусової евакуації дітей у Донецькій області вивезли ще 50 неповнолітніх. Всі вони покинули прифронтову Дружківку. Водночас перелік населених пунктів, звідки проводять таку евакуацію, продовжує зростати. Вона вже стартувала у Комишувасі Краматорської громади.

Про це розповіла начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова під час брифінгу.

За даними обласної влади Донеччини, серед населених пунктів із примусовою евакуацією нині у двох залишаються діти. Йдеться про:

місто Дружківку, де є 498 дітей (419 сімей);

село Завидо-Кудашеве, там досі троє дітей в одній сім’ї.

Окрім цього, 18 листопада у Донецькій обласній ВА ухвалили рішення про початок примусової евакуації з Комишувахи, що у Краматорській громаді. Там станом на 17 листопада було 12 дітей у семи сім’ях. Рішення про початок евакуації ще повинні погодити військові та координаційний штаб, однак її вже почали, сказав начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту ДонОВА Дмитро Петлін.

Він додав, що станом на 18 листопада загальна кількість жителів Донеччини, яким довелося виїхати з регіону, перевищила 1 мільйон 315 тисяч громадян. З них 201 200 — це діти, а понад 47 тисяч — це люди з інвалідністю.

За тиждень за межі області евакуювали понад 900 людей.

На підконтрольній уряду України частині Донеччини проживають 197 700 людей. У зоні активних бойових дій мешкають 14,7 тис. людей.

Нагадаємо, обласна влада Донеччини оголосила про поширення примусової евакуації дітей в регіоні на ще один населений пункт — селище Комишуваха, яке розташоване в Краматорській громаді. Рішення ухвалили на тлі погіршення безпекової ситуації.