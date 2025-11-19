Евакуація дітей. Ілюстративне фото: ДСНС Донеччини

Обласна влада Донеччини оголосила про поширення примусової евакуації дітей в регіоні на ще один населений пункт — селище Комишуваха, яке розташоване в Краматорській громаді. Рішення ухвалили на тлі погіршення безпекової ситуації.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації.

Станом на 18 листопада у Комишувасі Краматорської громади перебували 12 дітей. Під час примусової евакуації їх вивезуть із селища до більш безпечних населених пунктів країни. Дітей під час виїзду повинен супроводжувати хтось із батьків або опікунів, бодай така людина.

Комишуваха — це найпівденніший населений пункт Краматорської громади, він розташований неподалік міста Дружківки.Згідно з даними DeepState, селище від лінії фронту відділяють близько 18 кілометрів напряму. 14 листопада стало відомо, що з селища більше не вивозять сміття через погіршення безпекової ситуації.

“Вкотре закликаємо батьків та законних представників дітей – не нехтуйте евакуацією. Це складне рішення, проте воно збереже життя вашим дітям та вам. Ворог щодня обстрілює Донеччину близько 2500 разів — перебувати у регіоні дуже небезпечно для життя. Подбайте про найрідніших — про своїх дітей! Евакуюйтесь вчасно!”, — закликав начальник ДонОВА Вадим Філашкін.

