Скриншот перехопленої розмови російських військових про використання людей у Покровську. Фото: СБУ

Під час спроби штурму Покровська російські бійці змусили трьох місцевих жителів, серед них дитину, йти попереду штурмової групи. Про це свідчать військові, а спецслужби мають перехоплення розмов з прямим наказом використовувати таку тактику. Українські правоохоронці встановили російський підрозділ, який застосував такий метод.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними сил безпеки, все сталося 10 листопада 2025 року, коли окупанти намагалися прорвати оборону Покровська. Слідчі кажуть, що це робили бійці 1-го мотострілецького батальйону 506-го полку РФ, які йшли з південно-східного напрямку.

Під час бою в житлових кварталах один із загонів батальйону захопив трьох людей: чоловіка, жінку та 13-річну дитину. Потім, як показало розслідування, російські солдати отримали наказ по рації використовувати людей як “живий щит”, якщо зустрінуть українські війська.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розслідують, хто конкретно брав участь у цьому злочині.

Раніше ми розповідали, що російські війська перестали активно використовувати бронетехніку під Покровськом і перейшли до поодиноких піхотних атак. Українські захисники фіксують цю зміну тактики, але очікують, що штурми бронею можуть відновитися.