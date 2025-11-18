Відбиття російського штурму поблизу Добропілля у жовтні. Ілюстративне фото: 1-й корпус НГУ "Азов"

Українські військові, які продовжують оборонну операцію на Покровському напрямку, фіксують зміну російської тактики: загарбники повернулися до поодиноких піхотних атак та поки не застосовують для штурмів бронетехніку. Втім, Сили оборони України чекають поновлення атак на броні.

Про це в ефірі Армія TV розповіла начальниця відділення комунікацій 117-ї окремої важкої механізованої бригади Юлія Степанюк.

Так, на Покровському напрямку росіяни намагаються просуватися за допомогою піхоти, подекуди пускаючи вперед по 1-2 людей. Вони одягають “кікімори” (маскувальний костюм, який використовують, аби “зливатися” з оточенням, — ред.) та пончо, намагаючись маскуватися й ховатися під час атак, уточнюють у 117-й бригаді.

Хоч поки росіяни зменшили тиск за допомогою бронетехніки, підрозділ очікує відновлення механізованих штурмів, адже росіяни можуть накопичувати сили у період туманів та дощів.

“Ймовірно, чекати можна буде наступу механізованого. Тому що зараз погода мінлива. А як попередній наш досвід підказує, вони пробують накопичитись саме на зміну погоди, коли туманність більша, дощі й так далі”, — заявила начальниця відділення комунікацій 117-ї окремої важкої механізованої бригади Юлія Степанюк.

Вона також вказала на небезпеку неба на Покровському напрямку. Росіяни “рясно” б’ють авіабомбами та застосовують важкі дрони-бомбери.

“Сиплять КАБами усюди. І перед самими штурмами, коли пробують запускати цю техніку, також засипають. Були такі випадки, що КАБами попадали й по своїх — запускали свою техніку, і КАБами сипали зверху. То таке цікавеньке було, допомагали нам”, — зазначила військова.

Нагадаємо, російська армія посилила спроби завадити українській логістиці на Покровському напрямку. Розвідувальні дрони окупантів відстежують маршрути руху українських військових, після противник залишає вздовж доріг дрони. Вони очікують появу транспорту на маршруті для ураження.