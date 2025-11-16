Покровськ на мапі, листопад 2025 року. Фото: DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Російська армія посилила спроби завадити українській логістиці на Покровському напрямку. Розвідувальні дрони окупантів відстежують маршрути руху українських військових, після противник залишає вздовж доріг дрони. Вони очікують появу транспорту на маршруті для ураження.

Про тактику окупантів розповіла начальниця відділення комунікацій 117 окремої важкої механізованої бригади Юлія Степанюк в ефірі “Суспільне. Студія”.

Як повідомиларечниця, окупанти змінили підхід до наступальних дій порівняно з попереднім тижнем. Якщо раніше вони частіше застосовували механізовані штурми на бронетехніці, то тепер повернулися до тактики просочування малими групами.

“Продовжують рухатися двійками-трійками, так зване тотальне їхнє просочування. Інколи буває, що вони десь накопичуються, особливо використовують погодні умови, туман. Найбільше накопичення може бути до 15 осіб, але вони не використовують усіх одразу: пускають по одному, хто дійде до точки — той “молодець”, — розповіла речниця 117 ОВМБр.

За її словами, найбільшу загрозу нині становлять російські “дрони-ждуни”, які ворог стратегічно розміщує біля шляхів, якими рухаються українські підрозділи.

“Дуже багато спостережницьких, розвідувальних дронів противника, які дивляться за нашим шляхами, де хлопці продовжують рух. Намагаються вислідкувати наші позиції і там зосереджують оці свої “дрони-ждуни”, якими можна нанести ураження. Це зараз найбільше дошкулює”, — зазначила Юлія Степанюк.

Нагадаємо, 15 листопада російські війська нанесли ще 1988 ударів по лінії фронту та житловим кварталам Донецької області. Через удар FPV-дроном у Малинівці загинула людина. також внаслідок атак безпілотників поранення отримали 5 жителів Костянтинівки, Андріївки, Никонорівки та Павлівки.