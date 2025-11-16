Підтримати
RU
Підтримати

Одна людина загинула, п’ятеро отримали поранення через обстріли на Донеччині 15 листопада (ЗВЕДЕННЯ)

Олена Русінова
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Протягом 15 листопада російські війська нанесли ще 1988 ударів по лінії фронту та житловим кварталам Донецької області. Через удар FPV-дроном у Малинівці загинула людина. також внаслідок атак безпілотників поранення отримали 5 жителів Костянтинівки, Андріївки, Никонорівки та Павлівки.

Через атаки російських FPV-дронів загинула одна людина і п’ятеро отримали поранення

Росіяни обстріляли житлових кварталів міст і сіл Донеччину 9 разів протягом доби 15 листопада 2025 року. Під російським вогнем, як повідомляє обласна поліція, опинилися шість населених пунктів Донеччини: Костянтинівка, Краматорськ, а також села Андріївка, Малинівка, Никонорівка та Павлівка.

  • У Малинівці російський FPV-дрон забрав життя цивільної людини, ще одну — поранив. 
  • Загалом у результаті атак FPV-дронів постраждали п’ятеро мирних мешканців у Костянтинівці, Андріївці, Никонорівці та Павлівці. 
  • По Краматорську російські війська завдали ударів дронами типу FPV та “Італмас”. Через це зруновані багатоквартирний будинок, автомобіль і об’єкт критичної інфраструктури.
  • Через обстріли пошкодження отримали шість цивільних об’єктів, серед них — один житловий будинок. Також пошкоджені три транспортні засоби.
Наслідки російських атак у Донецькій області за 15 листопада 2025 року. Інфографіка: Вільне Радіо
Наслідки російського удару по Донеччині 15 листопада 2025 року. Фото: начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Найбільше атак — на Покровському напрямку

Минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 176 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

  • найбільше атак протягом 15 листопада на Донеччині зафіксували на Покровському напрямку українські. Українські захисники зупинили 52 наступальні дії. Бої відбувалися у районах Червоного Лиману, Дорожнього, Родинського, Новоекономічного, Мирнограда, Покровська, Рівного, Новопавлівки, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та Дачного;
  • на Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак противника поблизу населених пунктів Ялта, Соснівка, Привільне, Вороне, Вербове, Вишневе, Красногірське та Зелений Гай;
  • на Костянтинівському напрямку було 19 наступів окупантів поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Русиного Яру та рухався у бік Софіївки й Берестка;
  • на Лиманському напрямку російські війська протягом доби сім разів намагалися просунутися вперед. Атаки фіксувалися поблизу Ямполівки, Дерилового, Колодязів, а також у напрямках Дружелюбівки, Дробишевого та Борової;
  • на Слов’янському напрямку росіяни здійснили 12 атак на позиції українських підрозділів. Бойові дії точилися в районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Переїзного та у напрямку Званівки;
  • на Краматорському напрямку сталося три боєзіткнення з противником у районах Міньківки та Предтечиного.

Нагадаємо, у Краматорськ поступово повертається світло після пошкодження енергетичних об’єктів. У Краматорську розгорнули 13 пунктів незламності. Кожен пункт відкривають у разі зникнення електрики. Там є електрика, інтернет, гарячі напої та біотуалети. Місцева влада зазначає, що соціальна інфраструктура забезпечена всім необхідним.

Завантажити ще...