Наслідки російських атак у Донецькій області за 15 листопада 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Протягом 15 листопада російські війська нанесли ще 1988 ударів по лінії фронту та житловим кварталам Донецької області. Через удар FPV-дроном у Малинівці загинула людина. також внаслідок атак безпілотників поранення отримали 5 жителів Костянтинівки, Андріївки, Никонорівки та Павлівки.

Через атаки російських FPV-дронів загинула одна людина і п’ятеро отримали поранення

Росіяни обстріляли житлових кварталів міст і сіл Донеччину 9 разів протягом доби 15 листопада 2025 року. Під російським вогнем, як повідомляє обласна поліція, опинилися шість населених пунктів Донеччини: Костянтинівка, Краматорськ, а також села Андріївка, Малинівка, Никонорівка та Павлівка.

У Малинівці російський FPV-дрон забрав життя цивільної людини, ще одну — поранив.

Загалом у результаті атак FPV-дронів постраждали п’ятеро мирних мешканців у Костянтинівці, Андріївці, Никонорівці та Павлівці.

По Краматорську російські війська завдали ударів дронами типу FPV та “Італмас”. Через це зруновані багатоквартирний будинок, автомобіль і об’єкт критичної інфраструктури.

Через обстріли пошкодження отримали шість цивільних об’єктів, серед них — один житловий будинок. Також пошкоджені три транспортні засоби.

Наслідки російських атак у Донецькій області за 15 листопада 2025 року. Інфографіка: Вільне Радіо

Наслідки російського удару по Донеччині 15 листопада 2025 року. Фото: начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Найбільше атак — на Покровському напрямку

Минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 176 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

найбільше атак протягом 15 листопада на Донеччині зафіксували на Покровському напрямку українські. Українські захисники зупинили 52 наступальні дії. Бої відбувалися у районах Червоного Лиману, Дорожнього, Родинського, Новоекономічного, Мирнограда, Покровська, Рівного, Новопавлівки, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та Дачного;

на Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак противника поблизу населених пунктів Ялта, Соснівка, Привільне, Вороне, Вербове, Вишневе, Красногірське та Зелений Гай;

на Костянтинівському напрямку було 19 наступів окупантів поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Русиного Яру та рухався у бік Софіївки й Берестка;

на Лиманському напрямку російські війська протягом доби сім разів намагалися просунутися вперед. Атаки фіксувалися поблизу Ямполівки, Дерилового, Колодязів, а також у напрямках Дружелюбівки, Дробишевого та Борової;

на Слов’янському напрямку росіяни здійснили 12 атак на позиції українських підрозділів. Бойові дії точилися в районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Переїзного та у напрямку Званівки;

на Краматорському напрямку сталося три боєзіткнення з противником у районах Міньківки та Предтечиного.

Нагадаємо, у Краматорськ поступово повертається світло після пошкодження енергетичних об’єктів. У Краматорську розгорнули 13 пунктів незламності. Кожен пункт відкривають у разі зникнення електрики. Там є електрика, інтернет, гарячі напої та біотуалети. Місцева влада зазначає, що соціальна інфраструктура забезпечена всім необхідним.