Українська енергосистема. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Краматорській громаді на Донеччині з четверга, 13 листопада, частково або повністю припинили подавати електроенергію в різних районах через пошкодження енергетичних об’єктів під час ракетно-дронових ударів. Поступово світло повертається в різні райони міста.

Про це пише Суспільне.Донбас з посиланням на Краматорську міську військову адміністрацію.

За інформацією пресслужби, через відключення без світла залишилися як багатоквартирні будинки, так і приватний сектор. Також відсутнє електропостачання до міської інфраструктури.

За даними Міністерства енергетики, відключення пов’язані з пошкодженням енергетичних об’єктів під час ракетно-дронових ударів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

У Краматорську розгорнули 13 пунктів незламності. Кожен пункт відкривають у разі зникнення електрики. Там є електрика, інтернет, гарячі напої та біотуалети. Місцева влада зазначає, що соціальна інфраструктура забезпечена всім необхідним.

За інформацією кореспондента Суспільного, 14 листопада в окремих районах Краматорська та Слов’янська електроенергію подавали на кілька годин. Станом на 15:00 15 листопада відновлення постачання триває в різних районах обох міст.

Нагадаємо, через постійні російські удари всі старостинські округи Дружківської громади залишилися без світла. Також на тлі атак окупантів частково без газу опинився Олексієво-Дружківський округ.