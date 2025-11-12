Знеструмлення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Через постійні російські удари всі старостинські округи Дружківської громади залишилися без світла. Також на тлі атак окупантів частково без газу опинився Олексієво-Дружківський округ. Чи зможуть відновити — читайте далі.

Про це повідомили у Дружківській МВА.

За висновками фахівців ДТЕК Донецькі електромережі, обладнання зазнало суттєвих пошкоджень внаслідок російських атак. Там кажуть, що устаткування потрібно масштабно відновлювати — це займе багато часу.

Водночас підстанція, від якої живиться Олексієво-Дружківка, розташована у зоні підвищеної небезпеки. Виїхати туди ремонтні бригади поки не можуть.

“Ми щодня працюємо з енергетиками, службами газопостачання та обласними структурами, щоб знайти безпечні рішення й максимально швидко відновити подачу ресурсів. За сприятливої безпекової ситуації відновлення газопостачання заплановане на наступний тиждень”, — пишуть у відомстві.

