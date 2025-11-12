Підтримати
RU
Підтримати

Усі старостинські округи Дружківської громади без світла, Олексієво-Дружківський — частково без газу

Богдан Комаровський
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Через постійні російські удари всі старостинські округи Дружківської громади залишилися без світла. Також на тлі атак окупантів частково без газу опинився Олексієво-Дружківський округ. Чи зможуть відновити — читайте далі. 

Про це повідомили у Дружківській МВА. 

За висновками фахівців ДТЕК Донецькі електромережі, обладнання зазнало суттєвих пошкоджень внаслідок російських атак. Там кажуть, що устаткування потрібно масштабно відновлювати — це займе багато часу.

Водночас підстанція, від якої живиться Олексієво-Дружківка,  розташована у зоні підвищеної небезпеки. Виїхати туди ремонтні бригади поки не можуть.

“Ми щодня працюємо з енергетиками, службами газопостачання та обласними структурами, щоб знайти безпечні рішення й максимально швидко відновити подачу ресурсів. За сприятливої безпекової ситуації відновлення газопостачання заплановане на наступний тиждень”, — пишуть у відомстві. 

Нагадаємо, російські війська пошкодили газорозподільчі системи у Лимані. Весь населений пункт залишився без блакитного палива. Відновити його наразі не можуть. 

Завантажити ще...