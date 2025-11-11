Газовики. Ілюстративне фото: АТ "Донецькоблгаз"

Російські війська пошкодили газорозподільчі системи у Лимані. Весь населений пункт залишився без блакитного палива. Відновити його наразі не можуть.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

Там розповіли, що впродовж останнього тижня — з 3 по 9 листопада — війська країни-агресорки пошкодили підводний газопровід. Без блакитного палива залишилися 1164 абоненти — це все місто. Відновити його поки не можуть.

“Ситуація в Лимані залишається складною через активні бойові дії. Наразі відсутнє газопостачання в Лимані у зв’язку з руйнуванням російськими військами підводного газопроводу. Ми готові хоч зараз розпочати ремонт, аби для цього була фізична можливість. Люди витримують, хоча умови надзвичайно важкі — не витримує навіть метал.

Дякуємо нашим працівникам за мужність і професіоналізм, а жителям — за терпіння та розуміння. Ми обов’язково відновимо газопостачання, щойно це стане можливим”, — йдеться у повідомлені компанії.

Нагадаємо, майже чотири тисячі мешканців Лиманської громади отримають державну допомогу на придбання твердого палива. Загалом на це передбачили близько 77 мільйонів гривень. Частину потреб вже покрили з державної казни. Решта жителів ще чекають на виплати.