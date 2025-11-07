Жителі Донеччини можуть отримати гроші на тверде паливо. Ілюстративне фото: УНІАН

Майже чотири тисячі мешканців Лиманської громади отримають державну допомогу на придбання твердого палива. Загалом на це передбачили близько 77 мільйонів гривень. Частину потреб вже покрили з державної казни. Решта жителів ще чекають на виплати.

Про це Вільне Радіо дізналося з офіційної відповіді Лиманської міської військової адміністрації на запит редакції.

За даними адміністрації, допомогу передбачили для 3 961 жителя громади. Всі вони мають отримати по 19 400 гривень для купівлі дров, вугілля або паливних брикетів. Загальна сума виплат становить 76,9 мільйона гривень.

Гроші надають за постановою Кабінету Міністрів України №1169 від 15 жовтня 2024 року. Вона визначає порядок надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого побутового палива в опалювальний сезон.

Допомогу отримують мешканці прифронтових і деокупованих територій, де немає централізованого опалення або газопостачання.

Виплати проводять коштом державного бюджету — як частина державної програми підтримки громад, що перебувають у зоні бойових дій чи постраждали від окупації. Уряд розробив цей механізм, щоб домогосподарства могли самостійно придбати паливо для обігріву житла взимку.

Крім грошової допомоги, після деокупації громади влада передала мешканцям 1 816 “буржуйок”, щоб допомогти пережити холодний період тим, хто залишається у Лимані та прилеглих селах.

У самому Лимані централізоване опалення не працює вже третій рік поспіль через зруйновану інфраструктуру та постійні обстріли. Тому місцева влада робить ставку на альтернативні способи обігріву: “буржуйки”, електрообігрівачі та адресну допомогу мешканцям.

