Сміття у Слов'янську. Ілюстративне фото: КП "АТП".

Через погіршення безпекової ситуації із селища Комишуваха, яке належить до Краматорської міської громади, від 14 листопада призупинили збирання та перевезення сміття.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.

Через призупинення надання цих послуг Краматорське комунальне автотранспортне підприємство припинило нарахування оплати для всіх абонентів Комишувахи.

Згідно з даними DeepState, селище від лінії фронту відділяють близько 18 кілометрів напряму. Комишуваха є найпівденнішим населеним пунктом Краматорської громади.

Нагадаємо, 13 листопада російські війська атакували автівку працівників Костянтинівської військової адміністрації. Вони приїхали до міста, аби передати допомогу та зафіксувати руйнування будівель. Поранень дістали двоє людей.