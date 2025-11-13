Наслідки російської атаки на працівників Костянтинівської ВА 13 листопада 2025 року. Фото: Сергій Горбунов

13 листопада російські війська атакували автівку працівників Костянтинівської військової адміністрації. Вони приїхали до міста, аби передати допомогу та зафіксувати руйнування будівель. Поранень дістали двоє людей.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, співробітники Костянтинівської міської військової адміністрації приїхали до міста, аби зафіксувати докази руйнування будинків. Зібрані матеріали мають передати комісії з надання компенсацій за знищене. Крім того, вони доставили паливо для заправки генераторів на “пунктах незламності”.

Під час цього росіяни атакували автівку службовців ударним FPV-дроном. Двоє працівників дістали поранень. Також окупанти пошкодили броньований автомобіль.

“Попри небезпеку, Костянтинівська міська військова адміністрація продовжує виконувати свої обов’язки: збирати докази воєнних злочинів, які Росія чинить проти мирного населення України, надавати підтримку громаді та забезпечувати життєво необхідні потреби мешканців, які вагаються залишити місто”, — написав Горбунов.

Місцевих вкотре закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації звертатися потрібно за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, станом на кінець жовтня 2025 року в Костянтинівці залишилось близько 5200 людей. Ще 74 мешканці проживають у селах прифронтової громади. Поранені їдуть по допомогу до сусідніх міст, а опалювальний сезон тут досі не розпочався.