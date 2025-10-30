У Костянтинівській громаді залишилось 5274 людей, з них 5200 у самому місті. Ілюстративне фото: 24 бригада ЗСУ

Станом на кінець жовтня 2025 року в Костянтинівці залишилось близько 5200 людей. Ще 74 мешканці проживають у селах прифронтової громади. Поранені їдуть по допомогу до сусідніх міст, а опалювальний сезон тут досі не розпочався. Розповідаємо, яка ситуація в місті.

Про ситуацію в Костянтинівці розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“У Костянтинівці ворог (росіяни, — ред.) також намагається наблизитися до міста, але наші захисники та захисниці роблять усе можливе, щоб його стримати. У місті вже неможливо отримати кваліфіковану медичну допомогу. Люди, які там залишаються, дістають поранення, їм потрібна допомога, і вони їдуть у Дружківку або Краматорськ. Також у місті немає газо-, водо- та електропостачання. Тому опалювальний сезон буде складним”, — сказав Вадим Філашкін.

Нагадаємо, в Костянтинівці змогли провести дистанційне обстеження житлових будинків, які зруйнувала російська армія. Комісія визнала п’ять будинків знищеними. Мешканці цих споруд тепер зможуть отримати компенсацію за зруйноване житло.