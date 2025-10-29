Мешканці п’яти багатоповерхових будинків у Костянтинівці зможуть отримати компенсації: їхні будинки обстежили

Мешканці п’яти багатоповерхових будинків у Костянтинівці зможуть отримати компенсації. Ілюстративне фото: 24 бригада ЗСУ

У Костянтинівці 29 жовтня 2025 року змогли провести дистанційне обстеження житлових будинків, які зруйнувала російська армія. Комісія визнала п’ять будинків знищеними. Мешканці цих споруд тепер зможуть отримати компенсацію за зруйноване житло. Розповідаємо, про які адреси йдеться.

Про обстеження житла повідомили в пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

За підсумками обстеження у Костянтинівці визнали знищеними будинки за адресами:

вул. Іллінівська, 21;

вул. Злагоди, 7;

вул. Дзеркальна, 31;

вул. 6 Вересня, 71;

вул. Ярослава Мудрого, 32.

Костянтинівці, які мешкали у цих будинках, тепер можуть подати заяви в застосунку “Дія” на отримання компенсацій.

З питаннями щодо оформлення сертифікатів за знищене житло пропонують телефонувати за номером: (066) 349-51-30.

Нагадаємо, 29 жовтня поліцейський екіпаж “Білий янгол” евакуював ще не менше шести цивільних із Костянтинівки. Окрім цього, правоохоронцям вдалося вивезти з одного з багатоквартирних будинків тіло жінки, яка померла напередодні.