Поліцейський екіпаж “Білий янгол” евакуював ще не менше шести цивільних із Костянтинівки. Окрім цього, правоохоронцям вдалося вивезти з одного з багатоквартирних будинків тіло жінки, яка померла напередодні.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.
Правоохоронці стверджують, що під час роботи в Костянтинівці їм доводиться діяти швидко, адже небо там насичене російськими дронами. Через атаки з боку країни-агресорки залишатися на місці більше кількох хвилин — небезпечно.
З собою поліцейські на виїзні завдання беруть помпові рушниці, аби у випадку небезпеки спробувати збити російський дрон.
Під час чергового рейсу “Білі янголи” провели у Костянтинівці кілька зупинок, аби забрати на евакуацію цивільних. Виїздили як мешканці багатоквартирної забудови, так і приватного сектору.
Також правоохоронці заїхали до одного з багатоквартирних будинків Костянтинівки та забрали звідти тіло жінки, яка померла у своїй квартирі. Її ніхто не забирав вже п’яту добу, сказала у відео сусідка померлої. Тепер жінку зможуть поховати.
Нагадаємо, через погіршення безпекової ситуації з Дружківки, де триває примусова евакуація дітей, продовжують виїздити родини з неповнолітніми. За минулий тиждень небезпеку покинули ще 127 дітей.