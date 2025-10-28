Евакуація дітей. Фото: Дружківська МВА

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Через погіршення безпекової ситуації з Дружківки, де триває примусова евакуація дітей, продовжують виїздити родини з неповнолітніми. За минулий тиждень небезпеку покинули ще 127 дітей.

Про це повідомили у Дружківській МВА.

За їхніми даними, минулого тижня — з 20 по 26 жовтня — 127 дітей зі своїми родинами виїхали з Дружківської громади. Також вже цього тижня ще 39 сімей вирушили в більш безпечні регіони України.

“Обстріли Дружківської громади стають дедалі частішими. Щодня зростає небезпека для кожного мешканця, і залишатися вдома вже означає наражати себе та дітей на смертельний ризик. Турбота про безпеку наймолодших — спільна мета всієї громади, адже саме вони є нашим майбутнім”, — пишуть посадовці.

У військовій адміністрації уточнили, що по допомогу в евакуації можна звертатися:

на гарячу лінію евакуаційного штабу Дружківської громади — +38 (099) 227-23-87 або +38 (050) 183-51-01;

на гарячу лінію служби у справах дітей Дружківської міської ради + 38 (093) 605-96-70.

Нагадаємо, російські військові продовжують атакувати підконтрольну українському уряду територію Донецької області, за 27 жовтня правоохоронці нарахували загалом 2054 влучання по лінії фронту та житлових кварталах регіону. Ударів загарбники завдавали дронами, артилерією та авіабомбами.