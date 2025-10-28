Наслідки російських атак у Донецькій області за 27 жовтня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Російські військові продовжують атакувати підконтрольну українському уряду територію Донецької області, за 27 жовтня правоохоронці нарахували загалом 2054 влучання по лінії фронту та житлових кварталах регіону. Ударів загарбники завдавали дронами, артилерією та авіабомбами.

У Костянтинівці фіксують загибель цивільної людини, а також поранення ще однієї

Протягом 27 жовтня правоохоронці зафіксували російські влучання у чотирьох населених пунктах Донецької області — у містах Дружківка, Костянтинівка й Миколаївка, а також у селі Гришиному.

Через удар по Костянтинівці двома авіабомбами, дронами та артилерією загинув цивільний чоловік, поранень зазнала ще одна людина. Постраждали три багатоквартирні будинки й критична інфраструктура.

У Дружківці через російські обстріли постраждали три приватні будинки, а в Гришиному — ще один.

Загалом за добу на Донеччині зазнали руйнувань вісім цивільних об’єктів, з яких сім — житлові будинки.

Також поліція встановила інформацію про загибель через обстріл ще однієї цивільної людини у Сіверську. Це сталося 26 жовтня.

Начальник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що також від ранку 27 жовтня по ранок 28 жовтня влучання фіксували у Різниківці.

На Покровському напрямку вдвічі побільшало російських атак

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські війська 27 жовтня атакували 10 разів. Вони намагалися прорвати оборону ЗСУ у районах населених пунктів Середнє, Мирне, Шандриголове, Надія та Зарічне;

російські війська 27 жовтня атакували 10 разів. Вони намагалися прорвати оборону ЗСУ у районах населених пунктів Середнє, Мирне, Шандриголове, Надія та Зарічне; на Слов’янському напрямку українські військовослужбовці фіксували 11 спроб прориву окупантів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки, Федорівки та у бік Званівки;

українські військовослужбовці фіксували 11 спроб прориву окупантів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки, Федорівки та у бік Званівки; на Краматорському напрямку бої відбувалися поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та Залізнянського. Тут загарбники атакували чотири рази;

бої відбувалися поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та Залізнянського. Тут загарбники атакували чотири рази; на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 32 атаки в районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру;

армійці країни-агресорки здійснили 32 атаки в районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру; на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 79 штурмів російських військових у районах Никанорівки, Панківки, Сухецького, Родинського, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Покровська, Звірового, Молодецького, Котлиного, Удачного, Новоукраїнки та Горіхового. Кількість атак 27 жовтня понад удвічі перевищила показники 26 жовтня. Тоді фіксували 34 штурми.

Сили оборони зупинили 79 штурмів російських військових у районах Никанорівки, Панківки, Сухецького, Родинського, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Покровська, Звірового, Молодецького, Котлиного, Удачного, Новоукраїнки та Горіхового. Кількість атак 27 жовтня понад удвічі перевищила показники 26 жовтня. Тоді фіксували 34 штурми. на Олександрівському напрямку окупанти атакували 28 разів поблизу Зеленого Гаю, Філії, Піддубного, Олександрограда, Новоселівки, Вербового, Олексіївки, Новогригорівки та Успенівки.

Нагадаємо, Сили оборони України 27 жовтня відбили черговий російський механізований штурм на Покровському напрямку фронту. Цього разу загарбники намагалися використати бронетехніку, аби захопити Шахове та Володимирівку. Українські військові називають цю атаку однією з наймасштабніших за останній час, а її відбиття тривало годинами.