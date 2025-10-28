Знищення російської бронетехніки під час штурму на Покровському напрямку 27 жовтня. Скриншот із відео, опублікованого "Азовом"

Сили оборони України 27 жовтня відбили черговий російський механізований штурм на Покровському напрямку фронту. Цього разу загарбники намагалися використати бронетехніку, аби захопити Шахове та Володимирівку. Українські військові називають цю атаку однією з наймасштабніших за останній час, а її відбиття тривало годинами.

Про це повідомили у пресслужбі 1 корпусу НГУ “Азов”.

Росіяни під час штурму висували техніку групами по 4-5 одиниць, пускаючи її різними маршрутами та у різний час. Окрім цього, вони сподівалися прикрити атаку несприятливими погодними умовами, які ускладнюють роботу безпілотників. Загалом на штурм загарбники кинули 29 одиниць броньованої техніки, що, за оцінками 1-го корпусу НГУ “Азов”, робить його одним із наймасованіших за останній час.

Ще однією особливістю атаки, про яку вказали військові, є порівняно висока кількість залучених танків.

“Завдяки завчасному інженерному обладнанню позицій, ефективному мінуванню та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України — передусім артилерійських розрахунків бригад Збройних Сил і Національної гвардії України, а також екіпажів Сил безпілотних систем — атаку противника, яка тривала понад шість годин, було відбито”, — пишуть у “Азові”.

За результатами атаки росіяни втратили 15 одиниць техніки, зокрема два танки, 12 бойових броньованих машин та одну одиницю легкового автотранспорту. Під час бою російська піхота десантувалася з техніки, їх атакували FPV-дронами. Станом на вечір 27 жовтня зачистка місць висадки ще тривала, додали у “Азові”.