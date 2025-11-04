Комунальники розчищають дороги на одній з вулиць Костянтинівки. Фото: Костянтинівська МВА

Попри щоденні російські атаки у Костянтинівці продовжують працювати комунальні служби. Вони допомагають розчищати шляхи для гуманітарної місії та евакуації цивільного населення.

Про це повідомили у Костянтинівській МВА.

Там запевняють, що комунальні служби працюють у фронтовому місті та виконують свої обов’язки. Зокрема, фахівці розчищають дороги, заблоковані уламками будівель через обстріли Росії.

“Працівники виходять на вулиці та вручну розчищають завали й уламки, відновлюючи проїзд для гуманітарної місії. Вони роблять це під звуки вибухів, усвідомлюючи, що від їхньої роботи залежить життя і безпека тих мешканців, хто залишається у місті та й досі вагається з евакуацією”, — розповіли в адміністрації.

У коментарі Вільному Радіо керівник гуманітарної місії “Проліска” на Донеччині Євген Ткачов розповів, що нині евакуація з Костянтинівки ускладнена через будівельне сміття. Комунальники міста переважно розчищають основні шляхи, тоді ж як на інших вулицях подекуди завали розбирають місцеві.

“Комунальники реально допомагають. Наприклад, їдемо вранці — завалено, доводиться об’їжджати, а після обіду вже прокидано й навіть виметено. По дворах люди також самостійно розчищають. Кожного дня нові маршрути та час, бо постійно десь щось доводиться шукати та маневрувати”, — ділиться Ткачов.

Нагадаємо, станом на кінець жовтня 2025 року в Костянтинівці залишилось близько 5200 людей. Ще 74 мешканці проживають у селах прифронтової громади. Поранені їдуть по допомогу до сусідніх міст, а опалювальний сезон тут досі не розпочався.