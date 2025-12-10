Дорожній знак на в'їзді до Сіверська. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У останньому підконтрольному Україні місті Бахмутського району, Сіверську, станом на 10 грудня тривають бої. Попри заяви пропаганди, росіяни ще не окупували цей населений пункт, проте намагаються проникнути в нього малими групами.

Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування ЗСУ “Схід”.

“На Слов’янському напрямку напруженою залишається ситуація в районі Сіверська. Водночас заяви про встановлення ворогом контролю над містом не відповідають дійсності. Користуючись погодними умовами, ворог намагається інфільтруватися в місто малими штурмовими групами. Сили оборони нищать загарбників у місті та на його підступах”, — йдеться у повідомлення від оперативного командування “Схід”.

Там зазначили, що росіяни, які вже перебувають у Сіверську, встановлюють у міській забудові російські прапори з метою створення ілюзії контролю. Втім, українські військові атакують цих штурмовиків.

Для оборони міста застосовують, зокрема, артилерійські підрозділи та ударні безпілотники.

Аналітики проєкту DeepState, які створили мапу бойових дій на основі відкритих даних, а також регулярно її оновлюють, маркують схід Сіверська як окупований. Решта міста, згідно з мапою, перебуває у сірій зоні.

Нагадаємо, станом на початок грудня 2025 року російські військові намагаються просуватися на Слов’янському напрямку у бік Сіверська. Їм у цьому допомагає туман, через який українські захисники не завжди можуть побачити окупантів. Водночас погодні умови допомагають і бійцям ЗСУ тримати оборону.