Станом на початок грудня 2025 року російські військові намагаються просуватися на Слов’янському напрямку у бік Сіверська. Їм у цьому допомагає туман, через який українські захисники не завжди можуть побачити окупантів. Водночас погодні умови допомагають і бійцям ЗСУ тримати оборону.

Про ситуацію на фронті розповів в ефірі телемарафону “Єдині Новини” головний сержант 54 окремої механізованої бригади імені Гетьмана Івана Мазепи Максим Бутолін.

“Взагалі ситуація дуже активна, динамічна, вона може змінюватись з дня на день. Ворог давить там, де продавлюється, де не продавлюється — він зупиняє свої намагання і переносить на якусь іншу ділянку фронту”, — говорить Максим Бутолін.

За його словами, погодні умови під час бойових дій можуть як допомагати, так і заважати українським військовим.

“Під час туману дуже ускладнене спостереження, тому противник просочується у наші порядки, у те саме місто Сіверськ. Але чим допомагає погода — тим, що можна проводити логістику без втрат логістичних засобів від FPV-дронів противника”, — додає Максим Бутолін.

Наразі російським загарбникам потрібно пройти 15-кілометрову “кіл-зону” на Слов’янському напрямку, щоб дістатися позицій бійців ЗСУ, тому вони зазнають втрат на шляху.

Нагадаємо, станом на кінець 2025 року російські окупанти розгорнули вздовж лінії фронту понад 710 тисяч військових. Лінія фронту простягається на 1255 кілометрів, де тривають бойові дії. Щодня вони втрачають приблизно 1000–1100 бійців.