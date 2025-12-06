Станом на кінець 2025 року російські окупанти зосередили вздовж лінії фронту понад 710 тисяч військових. Ілюстративне фото із російських джерел

Станом на кінець 2025 року російські окупанти розгорнули вздовж лінії фронту понад 710 тисяч військових. Лінія фронту простягається на 1255 кілометрів, де тривають бойові дії. Щодня вони втрачають приблизно 1000–1100 бійців.

Дані щодо російських військових озвучив в інтерв’ю журналістам Sky News головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

“Понад 710 000 російських солдатів розгорнуті вздовж лінії фронту, що простягається на 780 миль (1255 км), при цьому російська сторона щодня втрачає близько 1000–1100 солдатів, які гинуть або отримують поранення, — але більшість із них гинуть”, — сказав Олександр Сирський.

Нагадаємо, 5 грудня в командуванні ЗСУ ухвалили новий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами ще до початку базової підготовки. Відтепер кожна бригада, яка виконує бойові завдання на фронті, має щомісяця отримувати затверджену кількість мобілізованих.