Сили оборони стримують росіян поблизу Мирнограда, у південній частині міста “сіра зона” (деталі)

Богдан Комаровський
Російські війська намагаються зайти на територію Мирноградської громади зі сторони Покровська. Силам оборони вдається стримувати окупантів. В одному з районів Мирнограда у південній частині вже “сіра зона”. 

Про це сказав голова Мирноградської МВА Юрій Третяк в етері “Суспільне. Студія”. 

За його словами, однією з небезпечних ділянок Мирнограда є так званий район шахти 5/6 та прилегла до нього територія. Це південна частина міста — там вже “сіра зона”. 

Війська країни-агресорки не полишають спроб зайти до населеного пункту зі сторони Покровська — через селище Рівне, яке межує з Мирноградом: між забудовою там близько кілометра. Також пробують просочитися через Світле — це околиці міста. 

Як уточнив Третяк, росіяни обстрілюють Мирноградську громаду здебільшого FPV-дронами та артилерією. Останнім часом збільшилася кількість авіаударів керованими авіабомбами. 

Нині поруч з Мирноградом не працюють жодні гуманітарні місії. Масової евакуації звідти немає, лише поодинокі випадки, коли військові допомагають людям виїхати за межі міста — переважно до Білицького чи Добропілля. 

Нагадаємо, 13 листопада загарбники вивісили російський прапор над територією однієї з шахт ДП “Мирноградвугілля” на південному сході Мирнограда, аби створити ілюзію перебування в місті. Стяг не провисів на шахтному копері й доби, його знищили українські морські піхотинці.

