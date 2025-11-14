Прапор над шахтою у Мирнограді за мить до влучання українського FPV-дрона. Скриншот із відео 7 корпусу ДШВ

У четвер, 13 листопада, загарбники вивісили російський прапор над територією однієї з шахт ДП “Мирноградвугілля” на південному сході Мирнограда, аби створити ілюзію перебування в місті. Стяг не провисів на шахтному копері й доби, його знищили українські морські піхотинці.

Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.

Завдання виконали бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, вони вдарили по прапору FPV-дроном. Військові знищили й двох російських піхотинців, які вивісили стяг. Про це стверджують у 7 корпусі ДШВ.

“Вчора російські окупанти використали тактику флагштоків та вивісили свою трикольорову ганчірку на території шахти “Мирноградвугілля”, що на південно-східних околицях Мирнограду.

Таким чином, росіяни спробували здійснити інформаційно-психологічний тиск на оборонців Покровської агломерації та створити ілюзію повноцінного перебування у місті. Попри відсутність можливості там закріпитися”, — пояснили у корпусі.

Там оцінили ситуацію в Мирнограді як складну та зазначили, що подекуди окремим групам загарбників по 1-2 людини вдається проникати до міста. Водночас українські війська виявляють ці групи та знищують їх.

“Оборона Мирнограду – триває”, — завершили у 7 корпусі ДШВ.

Нагадаємо, армія країни-агресорки продовжує тиснути на українські позиції на Покровському напрямку за допомогою малих штурмових груп та бронетехніки. Росіяни намагаються захопити Покровськ й взяти Мирноград в оперативне оточення, вдаючись для цього до різних тактик, зокрема заборонених: росіяни переодягаються у цивільних та військових ЗСУ.