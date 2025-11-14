Покровськ. Ілюстративне фото: Getty Images

Армія країни-агресорки продовжує тиснути на українські позиції на Покровському напрямку за допомогою малих штурмових груп та бронетехніки. Росіяни намагаються захопити Покровськ й взяти Мирноград в оперативне оточення, вдаючись для цього до різних тактик, зокрема заборонених: росіяни переодягаються у цивільних та військових ЗСУ.

Про це наприкінці доби 13 листопада в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів начальник штабу дивізіонно-артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади НГУ Ігор Яременко.

У Нацгвардії стверджують, що українські військові утримують свої позиції у Покровську, адже у випадку падіння міста росіянам вдасться вийти на адмінкордони Донецької області.

Росіяни атакують не лише українські позиції, але й логістичні шляхи. Втім, начальник штабу дивізіонно-артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади НГУ Ігор Яременко стверджує, що про повне перерізання логістики Сил оборони ще не йдеться, хоч дороги й залишаються небезпечними.

“Давно шляхи за допомогою дронів були під контролем. Як шляхи ворога ми контролювали, так і він намагається контролювати. Вже давно всі ті траси далеко небезпечні. Сказати, що повністю перерізано і постачання припинилося – ні”, — каже військовий.

Він зазначив, що цими шляхами українські сили й надалі підвозять боєкомплект, продовольство й медикаменти. Не припиняються й евакуаційні дії, тому називати дороги до Покровська “дорогами смерті” не можна.

Також Ігор Яременко каже, що навколо Мирнограда українські військові фіксують різні російські тактики, зокрема намагаються ввести Сили оборони в оману, переодягаючись у форму ЗСУ та у цивільний одяг (це підпадає під заборонену перфідію за міжнародним гуманітарним правом, — ред.)

“Є випадки, коли ворог переодягається в форму ЗСУ і максимально намагається накопичувати свої сили й закріплятися. Цей процес йде постійно, тому що, за даними Генерального штабу, приблизно в районі 170 тисяч військових збройних сил РФ знаходяться біля Покровська”, — підсумував Яременко.

Нагадаємо, російські військові продовжують свої штурми в районі Мирнограда, намагаючись охопити прифронтове місто з двох напрямків. Водночас вони системно атакують логістику Сил оборони України на цій ділянці фронту, аби ускладнити доставлення води, провізії та боєприпасів на передову.