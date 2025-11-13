Прифронтовий Мирноград, кадр, знятий дроном. Фото: Муса Магомедов

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Російські військові продовжують свої штурми в районі Мирнограда, намагаючись охопити прифронтове місто з двох напрямків. Водночас вони системно атакують логістику Сил оборони України на цій ділянці фронту, аби ускладнити доставлення води, провізії та боєприпасів на передову.

Про це в ефірі Армія TV повідомив начальник штабу 503-го окремого батальйону морської піхоти з позивним “Кайман”.

Росіяни поблизу Мирнограда прагнуть не лише блокувати постачання, а й поступово охопити місто. У окремих районах військові армії країни-агресорки застосовують тактику просочування: вони намагаються виявити та знищити окремі українські вогневі позиції, після чого заходять у тил і накопичують там групи піхоти до 20-30 людей.

Начальник штабу 503-го окремого батальйону морської піхоти “Кайман” стверджує, що ця тактика відрізняється від дій диверсійно-розвідувальних груп, які переважно складаються з 5-6 людей та працюють із чітко визначеним завданням.

“У противника все готово до наступу і заряджена, заправлена техніка, противник не наступає, а чекає туману чи дощу, щоб приховано висунутись. Або інший приклад — піхотні групи противника, не завжди “м’ясом” наступають, а відходять, і противник по цих вогневих позиціях завдає максимального ураження. По одній нашій позиції за одну годину може прилетіти до 10 “Молній” (ударний дрон, — ред.) шість скидів, можуть працювати артилерія та міномети”, — зазначив військовий.

Він також зазначив, що для українських сил важливими залишаються гнучкість та швидкість прийняття рішень, адже росіяни не припиняють адаптуватися до ведення бою та вчитися.

Нагадаємо, понад рік ЗСУ утримують оборону навколо Мирнограда. Однак нині додаткову загрозу для міста створює ситуація в сусідньому Покровську. Евакуювати цивільних немає можливості.