Покровськ може стати плацдармом для атаки на Мирноград: яка там ситуація

Мирноград. Ілюстративне фото: Національна поліція

Понад рік війська країни-агресорки утримують оборону навколо Мирнограда. Однак нині додаткову загрозу для міста створює ситуація в сусідньому Покровську. Евакуювати цивільних не маю можливості, заяви були декілька тижнів тому.

Про це розповів очільник Мирноградської МВА Юрій Третяк в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, більш як рік росіяни тримаються з південно-східної частини Мирнограда — близько кілометра за міською забудовою. Окупанти намагаються накопичитися для атаки на місто зі східного боку.

“Є загроза з боку Покровська. Якщо там буде більше просування, буде змога в загарбників інфільтруватись в місто і з боку самого Покровська”, — каже Третяк.

Він каже, що загарбники перебувають у передмісті Мирнограда, однак не на території громади. Водночас вони блокують дороги, якими гуманітарники могли б завезти допомогу.

“З логістикою проблема є. Вона не фатальна, але вона дуже складна, ця проблема”, — розповів посадовець.

Водночас евакуювати місцевих жителів також неможливо — ні пішки, ні на транспорті, уточнив Юрій Третяк. За його словами, від початку листопада ніхто не звертався щодо цього, однак були цивільні, які просили їх вивезти 2-3 тижні тому. Евакуювати їх поки не можуть.

“Постійного зв’язку немає, це такий спорадичний зв’язок. Місцеві жителі, коли є можливість, виходять подекуди, в окремих місцях міста є, де зв’язок пробивається, і вони можуть подзвонити. Обстріли тривають постійні, не зважаючи на час доби”, — розказав голова ВА.

На листопад 2025-го у Мирноградській громаді залишаються близько 1,5 тисячі жителів.

Нагадаємо, на Покровському напрямку фронту російські військові вже присутні в окремих районах Покровська (жоден із яких, за даними ЗСУ, не контролюють повністю) та у Родинському.