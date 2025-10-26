Мирноград у 2025 році. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

У Мирнограді на Донеччині залишаються близько 1,5 тисячі мешканців, переважно віком від 40 років. Люди евакуюються самостійно або за допомогою військових, адже через постійні атаки FPV-дронів у місто неможливо завезти гуманітарну допомогу.

Про це в етері “Суспільне. Студія” 25 жовтня розповів начальник Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.



“Військові допомагали на минулому тижні евакуюватися людям 60 років. Але зараз є заявки і на евакуацію 40 плюс років”, — зазначив Юрій Третяк.

До повномасштабного вторгнення у громаді проживало близько 50 тисяч людей. Торік, під час активної фази евакуації, залишалося приблизно 30 тисяч. Нині — не менше ніж півтори тисячі, зазначає начальник ВА.

Мирноград перебуває під постійними артилерійськими обстрілами. Ситуацію ускладнюють FPV-дрони, які атакують усі рухомі цілі.

“Над містом постійно багато FPV-дронів шукають цілі, і вони не розбирають, це цивільні чи військові. Все, що рухається, намагаються атакувати. Тому люди, якщо намагаються евакуюватися, виходять пішки — це більш безпечно”, — розповів Третяк.

Гуманітарну допомогу до Мирнограда не завозять ще з літа після двох атак FPV-дронів на волонтерські авто. Люди виживають за рахунок запасів і допомоги сусідів.

Воду беруть з криниць і свердловин, користуються генераторами, які залишилися з довоєнного часу. Для обігріву використовують “буржуйки”, булер’яни та дрова з покинутих будинків.

“Паливо завозити неможливо, але військові подекуди допомагають”, — уточнив керівник МВА.

Евакуйованих мешканців громади розмістили у різних регіонах України — найбільше у Дніпропетровській області, де облаштоване містечко для маломобільних людей. Частина людей живе у Полтавській, Черкаській, Житомирській областях та Києві.

Міжнародні гуманітарні організації допомагають евакуйованим із продуктовими наборами та базовими потребами.

