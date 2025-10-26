Підтримати
RU
Підтримати

У Мирнограді залишаються близько 1,5 тисячі людей: обстріли й FPV-дрони ускладнюють евакуацію, — ВА

Юлія Маркулич
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

У Мирнограді на Донеччині залишаються близько 1,5 тисячі мешканців, переважно віком від 40 років. Люди евакуюються самостійно або за допомогою військових, адже через постійні атаки FPV-дронів у місто неможливо завезти гуманітарну допомогу.

Про це в етері “Суспільне. Студія” 25 жовтня розповів начальник Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.


“Військові допомагали на минулому тижні евакуюватися людям 60 років. Але зараз є заявки і на евакуацію 40 плюс років”, — зазначив Юрій Третяк.

До повномасштабного вторгнення у громаді проживало близько 50 тисяч людей. Торік, під час активної фази евакуації, залишалося приблизно 30 тисяч. Нині — не менше ніж півтори тисячі, зазначає начальник ВА.

Мирноград перебуває під постійними артилерійськими обстрілами. Ситуацію ускладнюють FPV-дрони, які атакують усі рухомі цілі.

“Над містом постійно багато FPV-дронів шукають цілі, і вони не розбирають, це цивільні чи військові. Все, що рухається, намагаються атакувати. Тому люди, якщо намагаються евакуюватися, виходять пішки — це більш безпечно”, — розповів Третяк.

Гуманітарну допомогу до Мирнограда не завозять ще з літа після двох атак FPV-дронів на волонтерські авто. Люди виживають за рахунок запасів і допомоги сусідів.

Воду беруть з криниць і свердловин, користуються генераторами, які залишилися з довоєнного часу. Для обігріву використовують “буржуйки”, булер’яни та дрова з покинутих будинків.

“Паливо завозити неможливо, але військові подекуди допомагають”, — уточнив керівник МВА.

Евакуйованих мешканців громади розмістили у різних регіонах України — найбільше у Дніпропетровській області, де облаштоване містечко для маломобільних людей. Частина людей живе у Полтавській, Черкаській, Житомирській областях та Києві.

Міжнародні гуманітарні організації допомагають евакуйованим із продуктовими наборами та базовими потребами.

Раніше ми писали, що українські військові відбили російський механізований штурм на Мирноград вдруге за тиждень. 

Завантажити ще...