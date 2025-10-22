Підбита російська техніка поблизу Мирнограда, 21 жовтня 2025-го. Скриншот із відео, опублікованого 7 корпусом ДШВ

Українські оборонці відбили новий механізований штурм на Покровському напрямку. Цього разу у вівторок, 21 жовтня, росіяни намагалися прорватися на бронетранспортерах до Мирнограда.

Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ ЗСУ.

Атаку росіяни проводили на підступах до Мирнограда, просуваючись у напрямку східних околиць прифронтового міста.

Українські військові били по російських бронетранспортерах та піхоті, яку вони перевозили, за допомогою безпілотників типу FPV. Окрім цього, українські десантники застосовували скиди, що зафіксували на оприлюдненому відео відбиття атаки.

На кадрах помітне ураження не менш як трьох одиниць російської техніки (один із бронетранспортерів з’їхав у вирву з дороги під час руху). У 7 корпусі ДШВ кажуть, що вдалося знищити всю техніку, яка брала участь у штурмі, а також як мінімум 18 російських військових.

У відбитті атаки брали участь як українські десантники, так і суміжні підрозділи Сил оборони, зазначили у корпусі.

Там додали, що це була вже друга спроба загарбників прорватися до Мирнограда за тиждень.

“Минулого тижня окупантам не вдалася синхронна атака з півночі та сходу Мирнограду – однією з ключових точок оборони Покровської агломерації. Тоді противник застосував два багатоцільові транспортери-тягачі (БТЛБ) та чотири мотоцикли”, — пишуть у 7 корпусі ДШВ ЗСУ.

Нагадаємо, від початку жовтня російські військові посилили тиск на позиції Сил оборони України в районі Покровська, майже вдвічі збільшивши кількість штурмів. За даними 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ, у перший тиждень місяця у смузі відповідальності корпусу росіяни провели 55 атак, а 13-19 жовтня — 97.