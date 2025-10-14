Відбиття російського штурму поблизу Добропілля. Фото: 1-й корпус НГУ "Азов"

У зоні відповідальності 1-го корпусу НГУ “Азов” поблизу Добропілля 13 жовтня росіяни намагалися провести механізований штурм за важкої бронетехніки. Загарбники рухалися у напрямку Мирнограда та Разіного. Основною метою атаки була окупація Шахового, адмінцентру однойменної громади.

Про це повідомили у пресслужбі 1-го корпусу НГУ “Азов”.

Загалом в описаному наступі брали участь 16 одиниць бронетехніки, зауважили в корпусі. Йдеться про танки, бойові машини піхоти та МТЛБ.

У першій хвилі атаки вперед рухалися мотоциклісти, а за ними — бронетехніка з піхотою на борту. Колони прикривали засоби радіоелектронної боротьби, аби заглушити українські безпілотники. Росіяни намагалися висадити десант у населених пунктах та закріпитися для подальшого наступу. Цю тактику росіян у корпусі “Азов” назвали незмінною.

“Завдяки завчасному мінуванню та скоординованим діям підрозділів Сил оборони України — передусім артилерійських розрахунків бригад Збройних Сил, підрозділів Національної гвардії та екіпажів Сил безпілотних систем — плани ворога були зірвані”, — заявили у корпусі.

Під час бою українські підрозділи знищили дев’ять бойових машин піхоти, чотири броньовані транспортери, а також по три танки та мотоцикли. Підтверджені втрати росіян в особовому складі становлять 78 військовослужбовців.

Атаку, про яку йдеться, відбивали підрозділи Десантно-штурмових і Штурмових військ, Національної гвардії, Сухопутних військ, Повітряних сил, Державної прикордонної служби, Сил безпілотних систем, Сил логістики та Сил підтримки.

Нагадаємо, на Олександрівському напрямку (колишній Новопавлівський) російські війська постійно пробують знайти слабкі місця в обороні ЗСУ. Вони змінюють тактику — від масованих атак великими групами до малих підрозділів.