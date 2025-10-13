“Просування даються великою кров’ю для росіян”, — 5 ОШБр про Олександрівський напрямок

Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб

На Олександрівському напрямку (колишній Новопавлівський) російські війська постійно пробують знайти слабкі місця в обороні ЗСУ. Вони змінюють тактику — від масованих атак великими групами до малих підрозділів.

Про це розповів командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової Київської бригади Микола Зінько в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, росіяни проводять ротацію особового складу своїх військ, оскільки зазнають повного знищення попередніх підрозділів. Їх міняють на нових, переважно — нещодавно мобілізовані або ж завербовані з в’язниць.

“Вдається стримувати, скажу більше, що навіть ті місця, де десь є просування ворога, вони даються дуже великою кров’ю для них. Це просто, ви навіть не уявляєте, це не один, не два, не п’ять, це сотні просто загиблих на тих ділянках.

Окупант просто закидує “м’ясом”, як у нас називається, тут змінюється підрозділ противника один за одним. Є один, він просто видихується, не маючи вже людей, приходить інший і так наступає”, — каже Зінько.

Він зазначив, що важку техніку війська країни-агресорки майже не застосовують. Натомість мають мотоцикли, перероблені автомобілі, УАЗ. Також нещодавно на відтинку помітили дві одиниці гусеничної техніки, які не дійшли до лінії фронту.

Нагадаємо, наприкінці вересня аналітики заявили про окупацію Новомиколаївки та Новоіванівки — селища на Новопавлівському напрямку (нині Олександрівський) за декілька кілометрів від адмінмежі Донецької області. Однак у ЗСУ спростували цю інформацію та кажуть, що обидва населені пункти під контролем Сил оборони.