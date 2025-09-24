В ОСУВ “Дніпро” спростували окупацію Новомиколаївки та Новоіванівки на Новопавлівському напрямку

Новомиколаївка та Новоіванівка на Новопавлівському напрямку. Фото: DeepState

Аналітики заявили про окупацію Новомиколаївки та Новоіванівки — селища на Новопавлівському напрямку за декілька кілометрів від адмінмежі Донецької області. Однак в ОСУВ “Дніпро” спростували цю інформацію та кажуть, що обидва населені пункти під контролем Сил оборони.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповів речник ОСУВ “Дніпро”, підполковник Олексій Бєльський.

24 вересня аналітики проєкту DeepState заявили про окупацію двох селищ на Новопавлівському напрямку — Новомиколаївки Дніпропетровської та Новоіванівки Запорізької областей. Обидва населені пункти розташовані за 6-7 кілометрів від адмінмежі Донеччини.

Водночас в оперативно-стратегічному угрупуванні “Дніпро” спростовують цю інформацію. Так, зі слів Олексія Бєльського, росіяни намагаються захопити Новоіванівку з 13 вересня.

Чи окупували росіяни Новоіванівку на Новопавлівському напрямку

Зокрема, дві інфільтровані групи окупантів — 5 людей — у супроводі дрона, 15 вересня, проникли на одну з вулиць селища. Вони хотіли зняти пропагандистське відео про “звільнення” Новоіванівки, каже речник.

“Але тільки-но розгорнули свою “ганчірку”, аби помахати нею на камеру, були знищені ударами українських безпілотників”, — запевнив військовий.

Згодом росіяни знову спробували проникнути в село зі сходу групами в кількості 1-9 службовців, але їх знищили Сили оборони на околицях. Також загарбники наступали на Новоіванівку з півдня.

“Зараз в районі села тривають важкі контактні бої із застосуванням з обох сторін FPV-дронів та артилерії. Окупанти намагаються протиснути українську оборону, кидають великі сили, але воїни мужньо тримають оборону”, — запевнив підполковник Олексій Бєльський.

Чи окупували росіяни Новомихайлівку на Новопавлівському напрямку

За словами речника ОСУВ “Дніпро”, українські військові повністю контролюють Новомиколаївку. Росіяни намагаються підійти до селища по лінії Запорізьке-Обратне.

Він уточнив, що нині на Новопавлівському напрямку росіяни в середньому проводять від 20 до 30 штурмів на день. Зокрема, вони активізувалися у районах Новохатського, Олександрограда, Січневого, Новоселівки, Соснівки, Тернового, Новогеоргіївки, Піддубного, Комишувахи, Новомиколаївки, Новоіванівки та в бік Успенівки.

Росіяни намагаються не дати Силам оборони зі сторони Дніпропетровщини перекинути частину українських військ та техніки для підсилення інших відтинків, зокрема, в Донецькій області.

“Збройні Сили України застосовують на Дніпропетровщині тактику активної оборони — це така воєнна тактика. Вона передбачає не просто утримання позицій, а й активне застосування маневру, ударів, контратак і вогневого ураження для завдання противнику максимальних втрат, а також для порушення його наступу. Коли виникають певні загрози чи виклики, командування максимально швидко на них реагує”, — запевнив Олексій Бєльській.

Нагадаємо, 24 серпня стало відомо, що ЗСУ відновили контроль над Новомихайлівкою, що на Лиманському напрямку. Операцію провели підрозділи 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади разом зі спецпідрозділом ГУР МОУ “Артан” у межах задуму Третього армійського корпусу.