Костянтинівка. Ілюстративне фото: підрозділ "Фенікс"

На кінець січня в оточені боями Костянтинівці мешкають близько 2,8 тисячі цивільних. Евакуація з міста, як і доставка гуманітарних вантажів, ускладнена. Її подекуди забезпечують військові.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, декілька місяців тому прифронтова Костянтинівка налічувала майже 15 тисяч цивільних, однак з наближенням лінії фронту більшість людей виїхали. На кінець січня 2026-го вже в оточеному боями місті мешкають близько 2,8 тисячі жителів.

“Ми не можемо, на жаль, до них заїхати. Тільки завдяки нашим захисникам вдається завезти продуктові набори, воду. Обстановка там найскладніша”, — каже Філашкін.

Він уточнив, що нині війська країни-агресорки обстрілюють всі під’їзні шляхи до населеного пункту. Евакуація з міста, як і доставка гуманітарних вантажів, ускладнена.

Попри це, влада Костянтинівки все ж продовжує закликати місцевих звертатися за допомогою у виїзді. Консультації надають за номером телефону:

+38 (093) 420-18-83

Також від обстрілів потерпає й інфраструктура Костянтинівки. Так, нещодавно російські загарбники скинули авіабомбу на дитячий садок — там працював “пункт незламності”. Через ту атаку загинув чоловік.

