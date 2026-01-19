Надпис жительки Костянтинівки на снігу. Фото: з відео 3 Луганського прикордонного загону

Пілот прикордонного підрозділу “Фенікс” з безпілотника доставив хліб літній жінці у Костянтинівці. Вона написала прохання про допомогу на снігу — його помітили.

Про це повідомили у 3-му Луганському прикордонному загоні.

Там розповіли, що напис “Прошу хлеба” побачив 19-річний пілот прикордонного підрозділу “Фенікс” Максим на позивний “Малюк”. Він побачив його пролітаючи над понівеченою російськими військами Костянтинівкою.

“Літаю, шукаю кацапів, роздивляюсь всі куточки. Так я і побачив цей напис. І побачив що писала бабуся на снігу, і писала не в сторону російської федерації, а нас просила. Я побачив, сфотографував, вийшов на керівників, попросив дозволу на все це”, — військовий.

Він уточнив, що йому дали дозвіл та виділили дрон зі скидом. Оборонець доставив до будинку хліб та печиво. Згодом на цьому місці на снігу зʼявився надпис “Спасибо”.

“Завжди, коли буду бачити такі послання, я буду на них відгукуватися. Адже це наші люди, ми зобов’язані їм допомогти. Заради них ми тут”, — каже “Малюк”.

Військовий також зауважив, що літню потрібно евакуювати з оточеної боями Костянтинівки, однак місто стало буферною зоною. Евакуація звідти через російські безпілотники неможлива.

