“Майже добу лежав з перебитою ногою”: з Олексієво-Дружківки евакуювали важкопораненого чоловіка

Важкопоранений чоловік. Фото: з відео поліції Донеччини

Мешканець Костянтинівки майже добу пролежав з перебитою ногою та травмою голови. Сусіди вивезли чоловіка з міста на візку до Олексієво-Дружківки, а звідти його евакуювали до лікарні.

Про порятунок розповіли у поліції Донецької області.

Там розповіли, що екіпаж парамедиків отримав заявку на евакуацію пораненого з Олексієво-Дружківки. На місці вони з’ясували, що 40-річний чоловік зазнав тяжких поранень вдома у Костянтинівці через російську атаку.

Майже добу, кажуть правоохоронці, містянин лежав безпорадний. Його знайшли сусіди й самотужки вивезли на візку до іншого населеного пункту.

“Саме там (в Олексієво-Дружківці, — ред.) нарешті з’явився зв’язок, і люди одразу зателефонували на 102”, — кажуть поліціянти.

Вони уточнили, що стан чоловіка був вкрай важким: травматична ампутація кінцівки та відрита черепно-мозкова травма. Парамедики надали йому домедичну допомогу, а після — евакуювали до лікарні.

Нагадаємо, на Костянтинівському напрямку російські війська активізували спроби обійти місто з флангів і ускладнити логістику Сил оборони. Зокрема, 16 січня окупанти намагалися прорватися до Костянтинівки за допомогою мотоциклів.