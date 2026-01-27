Наслідки удару по Костянтинівці 27 січня. Фото: Сергій Горбунов

У вівторок, 27 січня, російські загарбники скинули авіабомбу на дитячий садок у прифронтовій Костянтинівці. У будівлі працював “пункт незламності”. Внаслідок влучання вже відомо про загибель цивільного чоловіка, який перебував поблизу садка.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

“Епіцентром вибуху стала будівля одного з дошкільних навчальних закладів міста. Саме тут розміщувався “пункт незламності” — місце, куди мешканці громади приходили, щоб зарядити телефони, зігрітися та зв’язатися з рідними. Ворог вкотре довів, що для нього немає нічого святого, атакуючи об’єкти, які забезпечують виживання цивільних”.

На жаль, обстріл забрав життя місцевого мешканця”, — каже начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Він вважає, що садочок атакували 250-кілограмовою авіабомбою цілеспрямовано. Оглянути місце влучання та повноцінно зафіксувати наслідки авіаудару поки неможливо через “систематичну загрозу повторних обстрілів та високий рівень небезпеки”.

Посадовець вкотре закликав місцевих мешканців евакуюватися, адже безпекова ситуація у Костянтинівці стає все складнішою. Звернутися за консультаціями з питань евакуації можна за номером телефону:

+093 420 18 83

Нагадаємо, у вівторок, 27 січня, у прифронтовій Дружківці зникло світло. Місто зазнало знеструмлень через бойові дії.