Знеструмлення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У вівторок, 27 січня, у прифронтовій Дружківці зникло світло. Місто зазнало знеструмлень через бойові дії.

Про це повідомили у Дружківській МВА.

У ДП “Регіональні електричні мережі” зазначили, що світло у прифронтовій Дружківці зникло через бойові дії. Напередодні, 26 січня, місто атакували FPV-дронами — поранень дістали місцевий житель 57 років. Тоді ж окупанти пошкодили котельню.

Наразі світла немає в усіх районах. Його обіцяють повернути після усунення проблем.

Зазначимо, що два дні тому у Дружківці вже зникало електропостачання — також через бойові дії.

Нагадаємо, станом на січень 2026 року у Дружківській громаді працюють п’ять “пунктів незламності”. Голова громади запевняє, що вони забезпечені електроенергією, теплом, інтернетом, питною водою, медикаментами, продуктами та технікою. Для місцевих жителів також планують відкрити ще два такі пункти.